FI, Tamajo: “L’Europa è mutata per questo serve andare a votare”

"Mi affido alla responsabilità dei siciliani"

CATANIA – “L’Europa prima era considerata un carrozzone, quel luogo dove passare gli ultimi 5 anni della propria carriera politica, una sorta di prepensionamento. Adesso l’Europa è cambiata, per questo stiamo cercando di stimolare tutti ad andare a votare”. Lo afferma Edy Tamajo candidato di Forza Italia alle elezioni europee e assessore regionale in Sicilia, intervenendo alla trasmissione d’approfondimento di ReiTv “L’intervista” condotta dal giornalista Filippo Romeo.

“Mi auguro che questa volta i cittadini siciliani – aggiunge – siano responsabili e capiscano che si tratti di un voto importante per le sorti e per il futuro anche della nostra regione” ha aggiunto.

“Non c’è in ballo nessuna leadership – continua Tamajo – c’è in ballo un’appartenenza e noi attraverso questo voto vogliamo che Forza Italia sia un partito a predominanza cattolica, liberale e centrista e che non si schiacci troppo verso la destra ma continui a essere un luogo dove i moderati possono continuare a fare politica e a esprimere le loro posizioni”.

“All’interno di Forza Italia – evidenzia – c’è un confronto tra aree e il voto modificherà indubbiamente qualche equilibrio in un partito che sta cambiando connotazione”.

E conclude: “Il mio è un cognome molto particolare, molte persone hanno difficoltà a votare e non vorrei farmi annullare qualche preferenza. In questi ultimi anni molti confondono Tamajo con Di Maio e per evitare che qualcuno avrebbe potuto sbagliare ho inserito anche ‘detto Di Maio'”.