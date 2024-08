Forzese, invito alla Città Metropolitana sulla pulizia delle caditoie

"Interventi indispensabili"

CATANIA – “Con la stagione autunnale ormai alle porte – esordisce l’on. Marco Forzese, coordinatore provinciale di “Noi Moderati” – aumenta la possibilità di piogge e, quindi, dei disagi che possono essere affrontati adeguatamente soltanto attraverso una concreta opera di prevenzione, da mettere a punto attraverso la costituzione di una “task force” che abbia come riferimento principale la Prefettura e veda il coinvolgimento dei Comuni etnei e dei Vigili del fuoco.

Al fine di evitare anche rischi rilevanti, si impone un intervento energico e capillare sul fronte della pulizia delle caditoie stradali, oggi più necessaria che mai per via delle reiterate emissioni di cenere lavica, tali da otturare le condutture pubbliche.

E, al tempo stesso, impedire un corretto deflusso delle acque meteoriche, con tutto ciò che ne consegue, mettendo a repentaglio l’incolumità pubblica. Ad oggi, purtroppo, non risulta che la Città Metropolitana abbia avviato la macchina tecnico-burocratica per l’esecuzione degli interventi in questione, a nostro avviso indispensabili.

Da qui l’appello che estendiamo a tutte le istituzioni già indicate affinché – conclude l’on. Forzese – si agisca nei tempi più brevi, così da evitare emergenze e, dunque, rischi di sorta”.