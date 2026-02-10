Frana di Niscemi, la Fondazione Federico II donerà 80 mila euro

Galvagno: "Un primo segnale alla popolazione"

PALERMO – L’1% dei ricavi lordi pari a circa 80 mila euro della Fondazione Federico II, braccio culturale del Parlamento siciliano, sarà destinato alla comunità di Niscemi colpita dalla frana.

Ad avanzare la proposta al CdA della Fondazione, che si riunirà a breve per deliberare è stato il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno che sarà a Niscemi il 12 febbraio per l’assemblea dei presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome, che si riunirà in municipio alla presenza del sindaco Massimiliano Conti.

“È un primo segnale da parte della Fondazione alla popolazione di Niscemi – dice Galvagno, presidente della Fondazione – Si tratta di una parte minima per la ricostruzione ma come diceva don Pino Puglisi il poco di tanti può fare grandi cose. Sono convinto che su questa proposta ci sarà l’unanimità del CdA della Fondazione. Spero che anche altri facciano la propria parte”.

Intanto l’Arera ha approvato un provvedimento d’urgenza che sospende per 6 mesi il pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti a favore delle popolazioni delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, tra cui il comune di Niscemi colpito dalla frana, interessate dagli effetti del ciclone Harry a partire dal 18 gennaio scorso.