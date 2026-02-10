La decisione dell'Arera

ROMA – L’Arera ha approvato un provvedimento d’urgenza che sospende per 6 mesi il pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti a favore delle popolazioni delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, tra cui il comune di Niscemi colpito dalla frana, interessate dagli effetti del ciclone Harry a partire dal 18 gennaio scorso.

Cosa prevede la delibera sulle bollette

La delibera arriva a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 26 gennaio. Il provvedimento riguarda tutte le utenze e forniture di famiglie e attività produttive nei Comuni danneggiati dagli eventi meteo. Sono i comuni individuati dall’ordinanza 1.180 del capo della Protezione civile del 30 gennaio 2026. Verranno anche sospese le procedure di distacco per morosità, anche verificatesi prima della stessa data.

I danni del ciclone Harry a Taormina

Come ottenere la sospensione delle bollette

“Come già previsto per i mutui – spiega l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – per accedere alle agevolazioni i titolari delle utenze e forniture interessate dovranno presentare richiesta al proprio fornitore entro il 30 aprile 2026, con il modulo allegato al provvedimento che l’operatore dovrà mettere a disposizione sul proprio sito internet, o altro format purché contenente le stesse informazioni”.

Dopo lo stop arriveranno le rate

Al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, gli importi oggetto di sospensione dovranno essere rateizzati su un periodo minimo di 12 mesi. Il tutto senza applicazione di interessi a carico dei clienti e utenti. L’obiettivo è quello di “agevolare la ripresa dei pagamenti e ridurre l’impatto economico sulle famiglie e sulle imprese colpite”.

Un provvedimento che proverà a dare un po’ di sollievo soprattutto alle famiglie di Niscemi, che vivono l’angoscia della frana. Nelle ultime ore nella cittadina nissena un nuovo brutto colpo sotto il profilo psicologico: la caduta della croce che era diventata simbolo della resistenza.