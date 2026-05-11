 Frana di Niscemi, il sindaco Conti ascoltato in procura
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Frana di Niscemi, sindaco in procura a Gela per 9 ore

Massimiliano Conti
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È arrivato a palazzo di giustizia intorno alle 10.30 ed è uscito dopo le 19
LE INDAGINI
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NISCEMI (CALTANISSETTA) – Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, è stato sentito dalla procura di Gela che sta indagando per disastro colposo e danneggiamento sulla frana che lo scorso gennaio ha colpito la cittadina in provincia di Caltanissetta.

Ad ascoltare il sindaco è stato il “pool frana”, guidato dal procuratore capo Salvatore Vella.

Conti è arrivato a palazzo di giustizia intorno alle 10.30 ed è uscito dopo le 19, aveva con sé atti e documenti al fine di dare riscontro alle domande dei pm, che coordinano la squadra investigativa dei poliziotti della squadra mobile di Caltanissetta, del commissariato di Niscemi e il personale dello Sco di Roma, coadiuvati da tre consulenti tecnici.

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