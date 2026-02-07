Frana Niscemi, 1539 sfollati e sono 442 le domanda per un alloggio

Le attività di recupero nella fascia tra i 30 e 50 metri del fronte avranno inizio lunedì

NISCEMI (CALTANISSETTA) – Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, nella riunione in prefettura del centro di coordinamento soccorsi dopo la frana, ha comunicato che gli sfollati sono 1539 e che le domande di contributo di autonoma sistemazione sono 442, per un totale di 1007 persone.

Per quanto riguarda i lavori di sistemazione del bypass tra la strada provinciale 10 e la sp 12 è stato firmato un decreto di autorizzazione alla circolazione in deroga, nel fine settimana, di altri 20 mezzi pesanti.

Sono proseguite, nel paese sconvolto dalla frana, le attività di assistenza alla popolazione per il recupero degli effetti personali e, sinora, sono stati effettuati 904 interventi di accompagnamento nelle abitazioni evacuate, di cui 63 ieri.

Le attività di recupero nella fascia compresa tra i 30 e i 50 metri dal fronte di frana – dice la prefettura nissena – avranno inizio nel pomeriggio di lunedì prossimo e i cittadini interessati saranno direttamente contattati dal personale.