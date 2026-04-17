Frana di Niscemi, erogati contributi della Regione a 56 imprese

Le somme erogate superano 970 mila euro

PALERMO – Sono stati erogati e sono già nelle disponibilità degli imprenditori i primi 56 contributi straordinari della Regione Siciliana per le aziende di Niscemi danneggiate dalla frana che ha interessato il territorio alla fine di gennaio.

L’Irfis-FinSicilia ha provveduto al pagamento delle richieste presentate nella cornice del primo bando delle Attività produttive, scaduto il 28 febbraio scorso, e ritenute ammissibili, per un totale di 971.316 euro.

Il sostegno economico, fino a un massimo di ventimila euro per ciascuna impresa, è finalizzato all’immediata ripresa delle attività economiche interrotte a causa dell’evento franoso.

Sono attualmente sospese, invece, in attesa del completamento della richiesta, le erogazioni del contributo per tre domande ritenute ammissibili, mentre altre quattro, presentate nell’ambito della proroga del bando al 10 aprile, sono attualmente in fase di valutazione da parte dell’assessorato regionale delle Attività produttive.

Schifani: “Tuteliamo economia locale e restituiamo normalità”

“Come avevamo promesso, abbiamo agito velocemente per garantire liquidità immediata alle aziende di Niscemi. Così, potranno ripartire quanto prima con le loro attività. L’obiettivo è non solo quello di tutelare i posti di lavoro e lo sviluppo dell’economia locale, ma anche restituire una dose di normalità a un territorio ferito“, afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

“Desidero ringraziare l’assessorato delle Attività produttive e l’Irfis per l’efficienza dimostrata nella gestione delle domande presentate e nell’erogazione delle risorse. Continueremo a monitorare attentamente la situazione, assicurando il completamento delle procedure in corso e il massimo supporto alle imprese che stanno ancora affrontando le conseguenze dell’evento”.