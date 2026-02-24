 Frana di Niscemi: sentito l'ex commissario alla ricostruzione
Niscemi, sentito come testimone l’ex commissario alla ricostruzione

Prefetta Giannola nominata dopo gli smottamenti del '97
LE INDAGINI
GELA (CALTANISSETTA) – Il capo della Procura di Gela Salvatore Vella, che ha aperto un’indagine dopo la frana di Niscemi, ha sentito a sommarie informazioni l’ex prefetta di Caltanissetta Isabella Giannola, nominata commissario straordinario per la ricostruzione dopo lo smottamento che nel 1997 sconvolse il paese.

L’esame testimoniale è stato reso nei locali della squadra Mobile di Palermo. Erano presenti anche i due sostituti procuratori a cui è stata affidata l’inchiesta e uno dei consulenti della Procura. Il fascicolo è ancora a carico di ignoti.

