 Frana sulla provinciale di Niscemi: strada chiusa al traffico
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Frana sulla provinciale di Niscemi: cede l’asfalto, strada chiusa al traffico

Il sindaco: "Forte preoccupazione"
NEL NISSENO
di
1 min di lettura

CALTANISSETTA – Una frana ha causato il cedimento di un tratto di strada, lungo la strada provinciale 12, che collega Niscemi alla statale Gela-Catania, e dalla scorsa notte non è transitabile.

Il sindaco: “Siamo preoccupati”

“C’è una frana lungo tutto il costone”, spiega il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti. Sono in atto i primi interventi di messa in sicurezza. C’è forte preoccupazione soprattutto tra i tanti agricoltori che rischiano di non poter raggiungere le loro proprietà. Nella zona, anni addietro, c’era già stata una prima frana. La Sp12 è un’arteria viaria di collegamento fondamentale per la zona di Niscemi, soprattutto per raggiungere Gela e la statale 117 bis verso Catania.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI