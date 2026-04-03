Frana a Sutera, case sgomberate e grossi massi: “Nessuno interviene”

Le parole del commissario straordinario Mario Fragale

CALTANISSETTA – Cinque case sgomberate, due famiglie costrette tra cui quella dell’ex sindaca Giuseppina Catania, a trasferirsi altrove, una strada provinciale chiusa, massi enormi staccati dal monte San Paolino e una frana che fa paura tra i 1.100 abitanti di Sutera, piccolo comune in provincia di Caltanissetta. Anche da qui è passato il ciclone Harry, ma siccome il fronte franoso s’era aperto un anno fa, per le autorità competenti non c’è alcun nesso di causalità col peggioramento della situazione che si è aggravata il 14 e il 15 febbraio scorso.

Frana a Sutera, case sgomberate

A distanza di oltre un mese e mezzo nonostante il commissario straordinario del Comune, Francesco Mario Fragale, abbia scritto e avvertito tutte le autorità finora non c’è stato alcun intervento sulla frana. Solo sopralluoghi. E scambi di note lasciate al protocollo. Nulla di più. Protezione civile, Genio civile, struttura commissariale di governo della Regione e vigili del fuoco hanno solo inviato i propri tecnici per prendere visione della frana ma ognuno ha poi sostenuto la propria incompetenza a potere agire.

I fronti aperti sono quello sul Monte San Paolino nel quartiere Rabatello, a ridosso dell’ascensore realizzato per salire al santuario, da dove si sono staccati grossi massi finiti alle pendici e quello in via San Giuseppe che si porta dietro anche i danni provocati dal ciclone Gabri il 16 e 17 gennaio di un anno fa e senza che poi nessuno intervenisse.

Nuova nota del commissario

Il commissario Fragale, però, non molla. E stamani ha scritto l’ennesima nota chiedendo l’intervento del presidente della Regione Renato Schifani e inviandola anche a tutti gli enti che finora non hanno agito. Nella lettera il commissario ricostruisce la vicenda in modo puntuale e cita tutte le interlocuzioni avute.

“Emerge chiaramente come il Comune di Sutera, drammaticamente interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico, senza tuttavia ottenere nulla, se non sopralluoghi, mere comunicazioni di esonero di competenze ovvero mancanza di fondi necessari – abbia tempestivamente agito ed informato le autorità competenti al fine di ottenere interventi che potessero fronteggiare lo stato di calamità in essere”, scrive il commissario.

“Nel frattempo, la situazione è drammaticamente evoluta” si legge nella nota con la quale Fragale chiede l’intervento del governatore e delle autorità “perché si pongano in atto azioni urgentissime per la messa in sicurezza della parte di abitato interessata, unitamente a rendere disponibili le risorse necessarie per il consolidamento e la risoluzione delle problematiche”.