Schianto in moto, muore 31enne: grave il fidanzato

La vittima era figlia unica

Una gita in moto tra le colline dell’Oltrepò Pavese si è trasformata in tragedia. A perdere la vita è stata Francesca Mazza, 31 anni, di Pavia, vittima del violento schianto avvenuto sabato 30 agosto, intorno alle 13, lungo la statale 617, nei pressi della frazione Tornello di Mezzanino. In sella con lei c’era il fidanzato, anche lui pavese, rimasto gravemente ferito.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo le prime ricostruzioni, la Yamaha su cui viaggiava la coppia si è scontrata frontalmente con un furgoncino condotto da un 60enne originario della provincia di Siena. Resta da chiarire se il veicolo stesse tentando un’inversione di marcia in un tratto con linea continua o se provenisse dalla carreggiata opposta.

Francesca Mazza morta sul colpo nell’incidente in moto

Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. È morta sul colpo. Il compagno è stato trasportato d’urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia. Le sue condizioni sono serie, ma non risulterebbe in pericolo di vita. La Procura pavese ha aperto un fascicolo per ricostruire con esattezza la sequenza dei fatti.

Francesca Mazza era molto conosciuta in città. Laureata in Giurisprudenza all’Università di Pavia, lavorava nell’ufficio legale di una banca online. Figlia unica, aveva intrapreso da circa due anni la relazione con il giovane che si trovava con lei sulla moto al momento dell’impatto.

Il cordoglio del sindaco di Mezzanino

Il sindaco di Mezzanino, Adriano Piras, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione e dei cittadini con una nota ufficiale: “Oggi la nostra comunità è stata profondamente scossa da una tragedia avvenuta sul nostro territorio: in un grave incidente stradale ha perso la vita Francesca Mazza, 31 anni, residente a Pavia. Il suo fidanzato è stato trasportato in ospedale in codice rosso, e a lui rivolgiamo l’augurio di una pronta guarigione”.

“A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale, di tutti i cittadini, delle autorità e delle associazioni del nostro territorio, desidero esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia di Francesca, stringendoci al loro dolore con profonda vicinanza – ha aggiunto il primo cittadino – Eventi come questo ci ricordano quanto sia importante continuare a lavorare con impegno per la sicurezza stradale”.

I messaggi social

Sgomenti gli amici e i conoscenti di Francesca Mazza. Ecco alcuni messaggi lasciati sul suo profilo Facebook: “Sono davvero molto addolorato. Eri una ragazza speciale, davvero con infinite qualità. Ti ricorderò per sempre. Riposa in pace”, “Ti sei fatta volere bene fin da sempre, con la tua educazione, il tuo sorriso e la tua pacatezza. Il mondo è ingiusto. R.I.P. Cara Franci, sarà difficile non rivedere più il tuo viso sorridente per Pavia”.

