“Non mi sento bene, vado a sdraiarmi”, giovane mamma trovata morta nel letto

La 31enne Francesca Michettoti stroncata da un malore. Aveva una figlia di 9 anni

Ad Acquaviva Picena, in provincia di Ascoli Piceno, una donna di 31 anni è stata trovata priva di vita nella sua abitazione. Si tratta di Francesca Michettoni, che si era ritirata in camera per riposare dopo aver accusato, sin dalla mattina, sintomi riconducibili a uno stato influenzale. Poco dopo le 17, non riuscendo più a svegliarla, i familiari hanno lanciato l’allarme.

La giovane lavorava in un supermercato di San Benedetto inaugurato durante le festività natalizie. Secondo quanto ricostruito, la giovane non si era recata al lavoro per via del suo malessere. Nel primo pomeriggio aveva deciso di sdraiarsi sul letto perché non si sentiva bene, senza che la situazione destasse particolari preoccupazioni.

I soccorsi e la causa del decesso

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, rivelatesi però inutili. Successivamente è arrivato il medico legale, che ha constatato il decesso, attribuendolo a cause naturali.

“Il Resto del Carlino” parla di una crisi epilettica rivelatasi fatale. Nel frattempo, davanti all’abitazione della donna si sono radunate numerose persone, richiamate dalla notizia che si è rapidamente diffusa nel paese.

Ascoli Piceno, chi era la 31enne trovata morta

Francesca Michettoni era conosciuta per il suo percorso lavorativo e familiare. Da giovane aveva collaborato nel bar gestito dai parenti, per poi lavorare in un asilo nido. Era mamma di una bambina di 9 anni, che quest’anno avrebbe dovuto ricevere la Prima Comunione insieme ai coetanei. Più recentemente si era trasferita a San Benedetto del Tronto per lavorare nel supermercato di famiglia.

Ad Acquaviva Picena, la famiglia di Francesca Michettoni è nota non solo per le attività imprenditoriali, ma anche per l’impegno istituzionale. La zia, Piera Rossi, ricopre l’incarico di assessore all’Istruzione nella giunta comunale guidata dal sindaco Sante Infriccioli.

Il cordoglio

Il primo cittadino ha espresso pubblicamente la vicinanza dell’amministrazione e dell’intera comunità alla famiglia. I funerali avranno luogo domenica 18 gennaio presso la Chiesa San Niccolò di Bari.

