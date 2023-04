Francesca Michielin domani in concerto a Palermo, venerdì a Catania

Ad ospitare lo show saranno il Teatro Al Massimo e il Teatro Ambasciatori

PALERMO – Il bonsoir! – Michielin10 a teatro di Francesca Michielin non arresta la sua corsa e arriva domani giovedì 13 aprile al Teatro Al Massimo di Palermo e venerdì 14 aprile al Teatro Ambasciatori di Catania, con l’organizzazione di Puntoeacapo.

Ultimi biglietti disponibili su ticketone.it e circuiti abituali.

“È il mio primo tour nei teatri e sono felicissima di poter presentare “Cani Sciolti” in due città meravigliose con Palermo e Catania – afferma Francesca Michielin -. Percepisco un calore fortissimo da parte del pubblico siciliano e questo mi dà la giusta carica. bonsoir! – Michielin10 a teatro è uno show che vuole raccontare molto di questi ultimi anni, di come sono cresciuta e cambiata. Spero di trasmettere tutte le mie emozioni al pubblico del Teatro Al Massimo e al Teatro Ambasciatori e – ha concluso la cantante – trascorrere 90 minuti all’insegna della musica e del divertimento“.

Così, davanti ad alcune delle platee più suggestive d’Italia, Francesca è pronta a riabbracciare il suo pubblico e a presentare live per la prima volta i brani inediti di Cani Sciolti, il nuovo disco pubblicato venerdì 24 febbraio per Columbia Records/Sony Music Italy, insieme ai grandi successi che l’hanno resa una delle cantautrici e polistrumentiste più apprezzate della scena contemporanea italiana.

Un ritratto pieno di ricordi, cambiamenti, esperienze, incontri, parole chiave da condividere e vivere con il pubblico di sempre e con chi l’ha conosciuta di recente.

Lo show è un viaggio allo specchio che ripercorre i 10 anni di carriera di Francesca. Ed è proprio uno specchio, riflesso e stimolo continuo a migliorarsi, l’elemento iconico al centro del palco con cui l’artista interagisce durante lo spettacolo, realizzato ispirandosi a quelli presenti nello studio di registrazione di Bassano del Grappa dove ha preso vita Cani Sciolti. Oggetto di luce, riflessione, proiezione di pensieri, ricordi, colori, atmosfere, emozioni da condividere con il pubblico.

La messa in scena scelta dall’artista è teatrale e cangiante nel corso dei 90 minuti circa di spettacolo, concepiti come una vera e propria partita di calcio, con tanto di anthem iniziale, primo e secondo tempo, supplementari, rigori. Francesca e la sua band, cinque in tutto, sono vestiti come una vera e propria “squadra”, con un colore molto legato all’artista e al suo immaginario, il verde, nelle sue diverse sfumature. Alla direzione musicale Giovanni Pallotti, chitarra Eugenio Cattini, basso Luca Marchi, tastiere Giorgia Canton, batteria Evita Polidoro.

Il light show è molto potente, a cura di Sergio Cattaneo (Cue Design), i visual sono di Stefano Costa. Lo show, prodotto da Vivo Concerti.