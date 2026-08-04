Presentato il cartellone estivo "Monreale is Sunshine 2026" promosso dal Comune

Prende il via a Monreale un agosto ricco di appuntamenti con il cartellone estivo “Monreale is Sunshine 2026”. Musica dal vivo, cinema all’aperto, spettacoli teatrali e grandi concerti animeranno il centro storico e altri luoghi simbolo della città, con un programma pensato per residenti e visitatori. Tra gli eventi più attesi figurano la quinta edizione del Canta Vip e il concerto gratuito di Francesco Renga, in programma durante la Notte Bianca. L’iniziativa è stata organizzata dall’Ufficio Grandi Eventi del Comune di Monreale, coordinato da Valeria Sapienza, in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni del territorio.

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Arcidiacono: “Programmazione di altissimo livello”

Il sindaco Alberto Arcidiacono sottolinea il valore del cartellone estivo per la promozione del territorio: “Abbiamo voluto organizzare una programmazione inclusiva e di altissimo livello, pensata per valorizzare la nostra città, le sue frazioni e il suo straordinario patrimonio. Monreale si conferma punto di riferimento culturale dell’estate siciliana, capace di accogliere grandissimi artisti nazionali e al contempo dare spazio alle tradizioni e al talento locale”. Gli eventi si svolgeranno tra Piazza Guglielmo II e l’Antivilla Comunale, con un’offerta che spazia dalla musica al teatro, passando per il cinema e gli appuntamenti dedicati ai giovani talenti.

Monreale, il concerto gratuito di Francesco Renga

Per l’assessore Salvo Giangreco, il calendario è stato costruito per coinvolgere un pubblico il più ampio possibile: “Dalla musica d’autore al grande cinema sotto le stelle fino alla comicità e ai concorsi per giovani talenti come il Canta Vip: l’agosto monrealese propone eventi per ogni fascia d’età. Il momento di punta sarà indubbiamente il 26 agosto con il concerto gratuito di Francesco Renga nella splendida cornice di Piazza Guglielmo II, in occasione della nostra Notte Bianca con monumenti aperti in notturna”.

Il programma degli eventi