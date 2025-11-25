 Imperia, operaio 56enne muore schiacciato da un rimorchio
I sanitari hanno provato a salvarlo ma al loro arrivo non c'era più niente da fare
LA TRAGEDIA
di
IMPRERIA – Un autotrasportatore di 56 anni, Francesco Venturella, è morto questa mattina ad Imperia. L’uomo, residente a Turi, in provincia di Bari, è stato travolto dal rimorchio di un mezzo pesante poco prima delle 11, lungo la provinciale 30 che collega Chiusavecchia a Lucinasco.

A dare l’allarme è stato il personale di un’azienda di Chiusavecchia poco prima delle 11, ma all’arrivo dei sanitari del 118 non c’era già più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco ed i carabinieri.

Anche a Palermo è si è verificato un incidente sul lavoro, con un operaio che ha riportato un’emorragia cranica.

