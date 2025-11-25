Incidente sul lavoro al Policlinico di Palermo: grave un operaio

Ha riportato un'emorragia cranica, i particolari

PALERMO – Un operaio di 60 anni di Belmonte Mezzagno è caduto da un’impalcatura al terzo piano in un cantiere edile al Policlinico di Palermo, riportando un’emorragia cranica.

È stato trasportato al pronto soccorso e poi trasferito nel reparto di Terapia intensiva. Sull’accaduto indagano carabinieri e tecnici dello Spresal dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo.

Cgil e Cisl: “Agire sulla prevenzione”

“Auspichiamo una pronta e immediata ripresa da parte del lavoratore, a cui va la nostra solidarietà. In questa circostanza non stiamo parlando dell’ennesimo operaicidio, di un nuovo morto sul lavoro ma dell’ennesimo grave infortunio. E va tenuto in considerazione un dato che ogni volta ritorna: nei cantieri si continuano a vedere operai sui ponteggi che hanno un’età avanzata, 60 anni è già un’età limite per questo tipo di lavorazioni”. Lo dicono i segretari generali Fillea Cgil Palermo, Filca Cisl Palermo Trapani e Feneal Uil Tirrenica Piero Ceraulo, Francesco Danese e Pasquale De Vardo, a proposito dell’incidente che si è verificato ieri al Policlinico.

“Allo stesso tempo continuiamo a registrare un trend in aumento rispetto ai dati degli infortuni sul lavoro e dei sinistri nell’esecuzione di appalti e di subappalti, soprattutto in edilizia – spiegano -. Un fatto che dal nostro punto di vista assume ancora di più un significato importante, considerato che da più di un anno chiediamo un tavolo prefettizio che purtroppo non si è ancora attivato”.

“Siamo vicini al lavoratore rimasto gravemente ferito nell’ambito dell’ennesimo incidente sul lavoro, siamo stanchi di assistere a questi gravi episodi davanti ai quali non possiamo che ribadire che servono maggiori controlli nei cantieri edili della città, il tema della sicurezza sul lavoro ha ormai raggiunto livelli da vera e propria emergenza nazionale”, si legge in una nota della segretaria generale Cisl Palermo Trapani e del segretario generale Filca Cisl Palermo Trapani Francesco Danese.

“Attendiamo l’esito delle indagini che chiariranno la dinamica dell’accaduto, purtroppo spesso la causa alla base è la carenza di tutele reali sulla salute e sicurezza. – proseguono – Bisogna agire subito sul fronte della prevenzione e dei controlli, e resta fondamentale diffondere la cultura della sicurezza, la formazione di lavoratori e datori di lavoro ma anche dei giovani nelle scuole, perché la conoscenza della sicurezza e delle norme che regolano la tutela della salute dei lavoratori, deve partire da lì”.