Francofonte, si insediano i commissari dopo lo scioglimento per mafia

Il Comune sarà amministrato per 18 mesi da una commissione nominata dalla Prefettura

SIRACUSA – Si sono insediati i commissari straordinari chiamati a guidare il Comune di Francofonte dopo lo scioglimento del consiglio comunale e della giunta deliberato dal Consiglio dei ministri in seguito agli esiti delle indagini che hanno accertato forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata.

I commissari nominati dalla Prefettura

Con decreto del prefetto di Siracusa, Chiara Armenia, sono stati incaricati della gestione provvisoria dell’ente il viceprefetto Antonio Gullì, in servizio alla Prefettura di Ragusa, il viceprefetto Federica Nicolosi, in servizio alla Prefettura di Catania, e il funzionario economico-finanziario Maria Cacciola, in servizio alla Prefettura di Messina.

La commissione eserciterà le funzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco, oltre a ogni altro potere e incarico connesso all’amministrazione dell’ente.

Gestione commissariale per 18 mesi

Lo scioglimento del Comune era stato deliberato dal Consiglio dei ministri dopo la conclusione delle verifiche che hanno evidenziato condizionamenti da parte della criminalità organizzata nell’attività amministrativa dell’ente.

La commissione straordinaria guiderà il Comune di Francofonte per i prossimi 18 mesi.