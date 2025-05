Frecce tricolori, aereo finisce fuori pista: ferito il pilota VIDEO

Intervento dei vigili del fuoco

PANTELLERIA – Un aereo delle frecce tricolori è finito fuori pista durante l’atterraggio nell’aeroporto di Pantelleria.

Nell’incidente all’aeroporto sono stati coinvolti tre aerei delle Frecce tricolori. Uno dei piloti è stato trasportato in ospedale per una sospetta frattura alle gambe.

Frecce tricolori, aereo finisce fuori pista

Secondo una prima ricostruzione dopo lo show sul cielo di Pantelleria in fase di atterraggio un aereo è uscito fuori pista, forse per un problema ad una delle ruote. Un secondo velivolo ha l’ala danneggiata.

Sono scattate le sirene d’allarme e sono state attivate le procedura di emergenza. Sono intervenute subito le squadre di soccorso e le forze dell’ordine in pista.

Le parole del sindaco

“Doveva essere una giornata di festa per Pantelleria. Poi è successa una collisione in volo tra due aerei delle Frecce tricolori. I piloti sono stati bravissimi a riuscire a portare a terra gli aerei. Non ci sono stati feriti. Lo scalo non ha subito danni e da mezzora è riaperto. Siamo vicini all’aereonautica per quanto successo e dispiaciuti per l’incidente che si è verificato”.

A dirlo è il sindaco di Pantelleria Fabrizio D’Ancona.

“Solo l’analisi delle scatole nere potrà accertare quanto avvenuto nel cielo di Pantelleria – ha aggiunto il sindaco – Chi si trovava nel sedime dell’aeroporto ad ammirare le evoluzioni non si è accorto di quanto avvenuto in cielo. Ma a qualcuno lo scontro tra i due aerei non è sfuggito”.

La ricostruzione dell’incidente

A Pantelleria oggi si svolgeva l’apertura al pubblico del distaccamento dell’Aeronautica militare. La base ha aperto i cancelli facendo visitare l’hangar “Nervi”. L’esibizione delle frecce tricolori era prevista per le 14.30.

Non è ancora chiaro se l’incidente sia dovuto a un bird strike o se due velivoli si siano toccati in volo e uno di questi, il terzo gregario destro della formazione, sia caduto al suolo.

Nel filmato realizzato da Alessio Cordaro e pubblicato su facebook sono state documentate alcune fasi dell’intervento dei soccorsi.