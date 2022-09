Frosinone-Palermo, al via la vendita dei biglietti per il settore ospiti

I tifosi rosanero tornano al "Benito Stirpe" dopo quattro anni dalla finale playoff di Serie B

Il Frosinone Calcio, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato i prezzi dei tagliandi e le modalità di vendita della gara Frosinone-Palermo, in programma sabato 17 settembre ore 14.00.

I tagliandi si potranno acquistare esclusivamente presso i punti vendita autorizzati vivaticket e online su www.vivaticket.it. La trasferta per i tifosi rosanero è stata autorizzata, a distanza di ben quattro anni dalla finale playoff di Serie B passata alla storia come “la partita dei palloni in campo”. Il Ministero dell’Interno, a tal proposito, ha diramato una nota:

“Per l’incontro di calcio di Serie B Frosinone–Palermo del 17 settembre 2022, caratterizzato da profili di rischio riconducibili alla rivalità tra le due tifoserie, si suggerisce l’adozione, in sede di Gos, delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Sicilia esclusivamente per il settore ‘ospiti’; impiego di un adeguato numero di steward; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore”.

I PREZZI

CURVA NORD: Intero € 5,00

CURVA SUD: Intero € 5,00

TRIBUNA EST: Intero € 10,00

TRIBUNA SUPERIORE: Intero € 30,00 – Ridotto € 20,00

TRIBUNA LATERALE: Intero € 45,00 – Ridotto € 30,00

TRIBUNA CENTRALE: Intero € 55,00 – Ridotto € 35,00

TRIBUNA AUTORITA’ (pass auto + pass Guest Area): Intero € 100,00

SETTORE OSPITI: Intero € 15,00

RIDOTTO: Previsto per Under 16, Over 65, Donne, Disabili < 100%

INGRESSO GRATUITO: Previsto per bambini fino a 7 anni compiuti