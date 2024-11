Frosinone-Palermo, Dionisi: “Creiamo tanto ma manca la finalizzazione”

L'allenatore: "È giusto che i tifosi pretendano di più da noi"

Alessio Dionisi, tecnico dei rosanero, prova a commentare Frosinone-Palermo terminata con il risultato di 1-1. L’allenatore è intervenuto in conferenza stampa alla fine dell’incontro. “La squadra produce tanto, ma sta mancando la finalizzazione. Creiamo tante palle gol e in Serie B non è semplice”.

“Desplanches non ha fatto una parata e questo la dice lunga sull’atteggiamento della squadra, è giusto che i tifosi pretendano di più da noi (a fine gara hanno cantato “meritiamo di più”, ndr), ma anche noi vogliamo di più da noi stessi”, ha aggiunto Dionisi. “Se continueremo cos riusciremo ad ottenere quello che vogliamo“.

Sulle scelte di formazione, l’allenatore spiega: “Gioca chi si allena meglio in settimana e chi vedo meglio, sarà sempre così. Chi spinge in allenamento gioca e non c’è nessun riferimento a Brunori. Le Douaron ci garantisce profondità e aveva fatto bene precedentemente. Devo supportare i ragazzi, Le Douaron deve ancora tirare fuori tutte le sue qualità”.

“Questa sera la prestazione è stata positiva, il risultato no – prosegue il tecnico dalla sala stampa dello ‘Stirpe’ -. La squadra fa prestazione da un po’, se continueremo cosi faremo risultati positivi, ma ovviamente non posso essere contento dei risultati attuali. La squadra è piu prestativa, crea occasioni e attacca meglio. I dettagli spostano e quindi dobbiamo migliorare”, ha concluso.