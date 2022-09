Frosinone-Palermo, le probabili formazioni della gara dello “Stirpe”

Conferme nella disposizione tattica di Eugenio Corini

2' DI LETTURA

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Frosinone-Palermo, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie B. Allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, i ciociari e il club rosanero si sfidano prima della sosta per le nazionali. La società di viale del Fante sfrutterà questa pausa per volare a Manchester, nella casa del City, così da effettuare un mini ritiro durante lo stop del campionato cadetto. Un’occasione per usufruire dei campi di allenamento della società più prestigiosa del City Football Group: dal 20 al 24 settembre squadra e dirigenti dei rosanero verranno accolti all’Etihad Campus, sede degli allenamenti della squadra di Pep Guardiola.

La testa dei siciliani, però, è proiettata verso la gara odierna contro la compagine guidata da Fabio Grosso. Dopo ben quattro anni dalla finale playoff rimasta alla storia come la partita “dei palloni in campo”, il Palermo torna al “Benito Stirpe” per affrontare i gialloblù in occasione di un match della seconda serie italiana. Reduce dalla vittoria contro il Genoa per 1-0 arrivata tra le mura amiche, i rosanero si apprestano al match dopo aver raggiunto quota 7 punti in graduatoria. Il Frosinone, invece, nella sfida precedente, ha perso di misura in trasferta contro il Cittadella, ma in classifica ha già guadagnato ben 9 punti occupando il quarto posto.

PROBABILI FORMAZIONI

Eugenio Corini, in vista della sfida in programma alle ore 14:00, dovrebbe proporre una formazione del tutto uguale a quella scesa in campo contro il Genoa. Conferme, dunque, per i rosanero, a dispetto delle assenze nella trasferta laziale di Accardi, Devetak, Broh, Crivello, Peretti e Valente. I primi tre ancora in fase di recupero da alcuni infortuni, mentre Crivello e Peretti non sono inclusi per scelta tecnica; in via precauzionale, a causa di un affaticamento muscolare, Valente è rimasto nel capoluogo siciliano.

Nella disposizione tattica del 4-3-3 del tecnico di Bagnolo Mella, dunque, tra i pali andrà Pigliacelli e davanti a lui, nella linea di difesa, ci saranno Buttaro, Nedelcearu, Marconi e Mateju. In cabina di regia andrà il solito Stulac, affiancato da Segre e Saric in mediana. Brunori sarà il centravanti e sulle corsie esterne agiranno Di Mariano ed Elia.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Samprisi, Lucioni, Szyminski, Cotali; Kone, Boloca; Lulic, Caso, Garritano; Moro.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Mateju; Segre, Stulac, Saric; Elia, Brunori, Di Mariano.