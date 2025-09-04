Tra le ipotesi dissidi o un incidente di caccia

SCICLI (RAGUSA) – È morto stamattina all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa Giuseppe Raimondo, il pastore sciclitano di 45 anni che era rimasto ferito il 22 agosto scorso con colpi di fucile da caccia. L’uomo era stato trovato in contrada Fondo Oliva, tra Scicli e Donnalucata.

I carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Santo Fornasier, stanno indagando. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti quella di un incidente di caccia in un momento in cui la stagione venatoria è però chiusa o quella di dissidi familiari o altri contrasti.

Il ricovero e l’intervento

L’uomo era stato ricoverato e sottoposto a intervento nell’ospedale Nino Baglieri di Modica, poi era stato trasferito a Ragusa, dove era stato operato al bacino. Il fascicolo era stato prima aperto per lesioni aggravate. Da oggi si indaga per omicidio.

