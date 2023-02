Fuga di gas, chiusa intera strada a Palermo

Stanno intervenendo i tecnici dell'Amg per eseguire un controllo

PALERMO – Dopo diverse chiamate ai vigili del fuoco per segnalare un forte odore di gas, i pompieri hanno chiuso al transito la via Filippo Parlatore, a Palermo. Stanno intervenendo i tecnici della società Amg gas per eseguire un controllo.