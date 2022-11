Le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto carabinieri, polizia vigili del fuoco e 118

Si è verificato un grave incidente a Gravellona Toce, all’interno di una azienda chimica, la Galvanoplast. Per cause ancora da accertare si è verificata una fuga di sostanze chimiche che hanno causato l’intossicazione di almeno 30 persone. Tre di loro sono state ricoverate in gravi condizioni all’ospedale di Verbania, gli altri sono stati sottoposti ad accertamenti.

Sul posto carabinieri, polizia vigili del fuoco e 118 oltre ai tecnici dello Spresal.