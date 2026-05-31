La tragedia alle 2 di notte

FOGGIA – Un’auto guidata da un 16enne, e sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni (tra i 14 e i 16 anni), è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di controllo dei carabinieri e mentre i militari si erano lanciati all’inseguimento della vettura.

Dopo l’impatto dell’auto in fuga contro il guard-rail, un passeggero 16enne è morto, mentre gli altri quattro sono finiti in ospedale. Finora tre di loro sono stati dimessi e guariranno in pochi giorni, mentre il quarto è in attesa di prognosi.

L’incidente stradale è avvenuto la notte scorsa intorno alle 2 ad Orta Nova, nel Foggiano. L’auto coinvolta è una Renault Megane station wagon con targa polacca. L’auto, sarebbe uscita di strada dopo aver percorso diversi chilometri all’uscita di Orta Nova per fuggire ad un possibile controllo delle forze dell’ordine. Da quanto finora ricostruito, i ragazzini, alla vista dell’auto dei carabinieri impegnata in un posto di controllo, hanno accelerato.

Sarebbe nato un inseguimento durante il quale i ragazzi avrebbero imboccato una curva a velocità elevata, sbandando e finendo contro il guard-rail. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine.