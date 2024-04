Fulgatore, no al deposito di scorie radioattive: proteste

È stato individuato un altro sito vicino al tempio di Segesta

FULGATORE (TRAPANI) – Sopralluogo nelle campagne di Fulgatore, nel Trapanese, nel sito individuato dalla società Sogin, incaricata dal ministero dell’Ambiente, come uno dei luoghi dove depositare le scorie radioattive provenienti da tutto il territorio nazionale.

Stamattina il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, l’assessore Peppe Pellegrino, l’assessore di Calatafimi Segesta Massimo Fundarò e il deputato regionale Dario Safina si sono recati nell’area di oltre 200 ettari, in vista dell’assemblea pubblica che si terrà domenica alle 18 al Centro sociale di Fulgatore.

Il 2 maggio, invece, in Piazza Vittorio Veneto a Trapani, i sindaci insieme ai rappresentanti del mondo sociale e produttivo incontreranno gli studenti per invitarli a scendere in campo contro la scelta del Governo nazionale.

In provincia di Trapani, oltre a Fulgatore, è stato individuato un altro sito non distante dal tempio di Segesta dove nelle scorse settimane si è tenuta una manifestazione di protesta.