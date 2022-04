È accaduto in via Vincenzo Giuffrida

CATANIA – Non è chiaro cosa sia successo questa mattina in una gioielleria – compro oro di via Vincenzo Giuffrida a Catania. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Dai locali proveniva un’abbondante quantità di fumo, ma i pompieri sono riusciti a mettere in sicurezza la bottega catanese.