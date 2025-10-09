Fuoco e paura allo Zen: in fiamme una rivendita di street food

Trovate tre bombole all'interno. Sul posto i vigili del fuoco

PALERMO – Paura in via Luigi Einaudi, nel quartiere Zen di Palermo. Un incendio è divampato all’interno di una struttura di lamiera adibita a rivendita di street food. Si è alzata un’alta colonna di fumo nero che ha messo in allarme i residenti della zona.

Tre bombole messe in sicurezza

Sono subito stati contattati i vigili del fuoco che sono arrivati sul posto. Le fiamme si sono diffuse nel giro di pochi minuti: all’interno sono state trovate tre bombole di gas che sono state immediatamente prelevate e messe in sicurezza.

Le indagini

La squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale ha domato e circoscritto il rogo, evitando che si propagasse alle abitazioni vicine. Sul posto sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio, l’attività, che si trovava nel piazzale a pochi metri da un condomio, sarebbe stata abusiva.

L’incendio in centro

A fine settembre un altro incendio si è verificato in pieno centro a Palermo: le fiamme hanno provocato gravi danni al terzo e ultimo piano di una palazzina in via Spinuzza, a pochi metri dal Teatro Massimo. Sempre allo Zen, invece, sono rimaste intossicate nell’incendio della propria abitazione in via Costante Girardengo.

Una vittima a Monreale

Risale invece soltanto alla scorsa settimana, il rogo in cui ha perso la vita Francesco Puleo, 53 anni. Abitava in un appartamento in via Nilde Iotti, andato a fuoco in seguito ad un corto circuito. L’uomo è stato trovato privo di sensi per terra dai soccorritori, durante le operazioni di spegnimento. I snaitari del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma per lui non c’è stato nulla da fare.