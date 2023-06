Sono in fase di accertamento le cause

Un incendio è divampato nel pomeriggio in una fabbrica di lavorazione del marmo a Bolognetta (Pa).

I vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo sono interventi con tre squadre in contrada Casachella per spegnere il rogo che ha interessato uno dei due capannoni dell’azienda.

Le fiamme sono state spente e il capannone messo in sicurezza. Sono in fase di accertamento le cause.