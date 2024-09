Furgone contro il guardrail nella Catania-Messina, un ferito: è grave

È stato portato al Cannizzaro di Catania con l’elisoccorso

CATANIA – È di un ferito grave il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina nell’autostrada A18 tra Catania e Messina, all’altezza di Calatabiano. Un furgone è andato a sbattere contro il guardrail. Illeso il conducente, il ferito invece è suo fratello, che era seduto accanto a lui.

L’uomo è stato portato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, con l’elisoccorso. Non è stata ricostruita ancora la dinamica dell’incidente, né i motivi per cui il furgone sia sbadato. Sta di fatto che pr la ricostruzione di quanto accaduto, sul posto la Polizia Stradale, Vigili del fuoco e il 118, l’autostrada è rimasta chiusa per circa 40 minuti.