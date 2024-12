Il furgone resta incastrato nella stradina: ore di lavoro per liberarlo

Il mezzo all'alba di oggi trasportava diversi braccianti agricoli

BIANCAVILLA (CATANIA) – Un furgone, utilizzato per gli spostamenti dei braccianti agricoli, questa mattina all’alba, è rimasto incastrato in via Mameli a Biancavilla. Il conducente del mezzo non si sarebbe accorto che la stradina, che si trova a due passi dal centro storico e che sbocca in via Inessa, ad un certo punto, si restringe. Il mezzo dunque è rimasto letteralmente incastrato fra le mura di due abitazioni. Ci sono volute ore per liberarlo e poter così sgomberare la strada.

I residenti della zona lanciano un appello all’Amministrazione comunale affinchè possa apporre un segnale stradale che per l’appunto segnali il restringimento della stradina così da evitare situazioni simili in futuro.