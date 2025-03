Furlan, la senatrice eletta in Sicilia col Pd passa a Italia Viva: polemiche

La scelta dell'ex segretaria Cisl. Interviene Albanese (Pd)

ROMA – Annamaria Furlan, senatrice eletta in Sicilia col Partito Democratico, è passata a Italia viva: “Le posizioni sul lavoro – ha detto al Corriere – mi hanno fatto soffrire”.

Furlan lascia il pd

Annamaria Furlan, ex segretaria generale della Cisl, ha lasciato, dunque, il Pd, “decisiva l’astensione sulla proposta di legge Cisl”, ha aggiunto.

“Il tema del lavoro è per me caratterizzante – ha spiegato al Corriere – rappresenta l’impegno di una vita: purtroppo molto spesso mi sono trovata nel dibattito e nelle scelte che il Pd ha fatto a non condividere alcune impostazioni, penso per esempio al salario minimo legale. Fissare per legge il minimo salariale rischia di indebolire la contrattazione. Per me sono i contratti nazionali firmati da Cgil Cisl e Uil a definire i minimi salariali”.

Le reazioni, Albanese: “Oltre al danno la beffa”

Mari Albanese, componente dell’assemblea nazionale del Pd, è la prima a intervenire dopo “il cambio di casacca della senatrice Furlan”, che in Sicilia “pesa come un macigno”.

“Oltre al danno di non avere avuto una nostra rappresentanza territoriale – dice Albanese – pure la beffa. Ma in fondo alla senatrice cosa importa? La sua “sofferenza” sui temi del lavoro ci dice tanto e ci indica la strada giusta, a sinistra. Accanto alle lavoratrici e ai lavoratori, al fianco degli ultimi, di chi non riesce ad arrivare a fine mese, a curarsi, a programmare il proprio futuro”.

Albanese attacca: “In queste battaglie e in molte altre non l’abbiamo mai incontrata nei nostri territori. Oggi apprendiamo il suo abbandono del Pd, che lo venga a raccontare ai siciliani che l’hanno votata. Io ho già “sofferto” quando è stata catapultata nel nostro collegio e mi dispiace per questo schiaffo gratuito al nostro partito, soprattutto se si utilizza il delicato tema del lavoro”.