Furti d’auto a Catania, denunciato un 26enne in via Garibaldi

Si trovava vicino a un parcheggio ad armeggiare

CATANIA – Era nel centro di Catania con il kit completo dello scassinatore d’auto. Chiave inglese, grimaldello e dispositivo Obd, quello strumento che si usa per bypassare le centraline elettroniche delle auto e poi rubarle.

Per questo gli agenti delle Volanti di Catania hanno denunciato un giovane. Era stato visto armeggiare vicino ad alcune auto in sosta. Non è stato denunciato per furto perché la polizia è arrivata in tempo.

Il sequestro

Ma per lui, che era assieme a un altro ragazzo di 19 anni, il quale però non è stato denunciato, è scattato il deferimento alla Procura. La polizia li ha sottoposti a perquisizione. Gli arnesi sono stati sequestrati e il 26enne denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.