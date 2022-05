Furti di marmitte, in tre in manette a Palermo

Il fenomeno è diffuso in città, il questore lo scorso mese aveva emesso otto avvisi orali nei di giovani sorpresi a rubare

PALERMO – La polizia di Stato ha arrestato, la scorsa notte, in via Ugo La Malfa a Palermo tre giovani che avevano preso di mira alcune auto parcheggiate per rubare i catalizzatori. I tre giovani, due di 32 anni e uno di 30 anni, hanno tentato di fuggire, ma sono stati bloccati.

Le marmitte e i catalizzatori, infatti, contengono piccole quantità di palladio, rodio e platino (fino a 3 grammi per pezzo). Si tratta di metalli preziosi di alto valore che è possibile piazzare sul mercato nero con prezzi che oscillano tra i 150 e i 500 euro al grammo.

Un fenomeno diffuso in città tanto che il questore di Palermo lo scorso mese aveva emesso otto avvisi orali nei confronti di altrettanti giovani sorpresi a rubare le marmitte dalle auto.