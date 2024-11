Furti di rame a Palermo: alcune zone dello Sperone al buio

PALERMO – Furto in una cabina elettrica in piazzetta Sperone a Palermo. I ladri hanno portato via diversi metri di cavi di rame e alcune batterie lasciando al buio diverse strade del quartiere.

La denuncia è stata presentata dai tecnici ai carabinieri che indagano. I furti di rame si susseguono con una certa frequenza a Palermo e in provincia.

I vigili del fuoco spesso si trovano a spegnere incendi appiccati nel lungomare di Carini dove sotto la spazzatura e sterpaglie vengono dati alle fiamme le matasse di rame con le guaine in gomma. I ladri rubano il rame e poi lo bruciano lontano da occhi indiscreti.