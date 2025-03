Il clamoroso furto di Agira, rinvenuta a Catania la cassaforte intera

Ancora in corso le indagini

CATANIA – È stata rinvenuta nelle campagne di Catania la cassaforte sottratta alla gioielleria Pagano di Agira. La cassaforte era la fetta principale del bottino del clamoroso furto con scasso avvenuto alle 2.30 della notte tra lunedì e martedì.

La cassaforte

Non è chiaro se i ladri l’abbiano abbandonata perché non sono riusciti ad aprirla, o se abbiano semplicemente sentito il fiato sul collo delle forze dell’ordine. Sta di fatto che il rinvenimento è opera dei carabinieri, che assieme alla polizia lavorano da 48 ore per cercare di dare un volto ai responsabili del raid in piazza Garibaldi.

Il furto ad Agira

A dare la notizia del rinvenimento è stato il sindaco Maria Greco. “Ringrazio i Carabinieri che hanno recuperato la refurtiva del furto avvenuto ieri nella gioielleria di Agira, riconsegnandola al legittimo proprietario. Il recupero alimenta la nostra fiducia nell’individuazione dei responsabili”, ha detto la prima cittadina.

Il furto, come detto, è avvenuto martedì notte. Un commando composto da 13 persone, armate fino ai denti e a volto coperto, ha bloccato la piazza con mezzi rubati e distrutto la saracinesca della gioielleria con un escavatore. Per farlo, non hanno esitato a minacciare di morte alcuni testimoni. Ora proseguono le ricerche dei responsabili del furto.