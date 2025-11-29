Furto con spaccata fallisce in via Libertà: un arresto, un uomo in fuga

Nel mirino la gioielleria Sutera di via Enrico Parisi

PALERMO – Malviventi ancora in azione in pieno centro a Palermo. Nel mirino è finita la gioielleria Sutera di via Enrico Parisi, a pochi metri da via Libertà. I ladri hanno tentato il furto spaccando la vetrina dell’attività commerciale, ma stavolta il colpo è andato in fumo.

L’allarme e il colpo in fumo

Sarebbero giunti sul posto con delle grosse pietre contenute in un sacco nero, ma dopo il danneggiamento è scattato l’allarme del negozio. Nel giro di pochi minuti sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno bloccato un palermitano di 37 anni.

Un arresto, un uomo in fuga

Alla vista dei militari ha tentato la fuga, ma per lui è scattato l’arresto. Il complice è invece riuscito a fare perdere le proprie tracce. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza.

Il maxi furto da Gucci

Soltanto pochi giorni, a distanza di pochi metri, è stata presa di mira la boutique Gucci. In quel caso i malviventi hanno lanciato un’auto a forte velocità contro la vetrina, sfondandola. Poi si sono introdotti nel locale e l’hanno ripulito, portando via merce per circa quarantamila euro.