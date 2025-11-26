Furto del borsello a una guardia giurata: ritrovato senza la pistola

E' successo in pieno centro. Si cerca l'arma

PALERMO – Furto ai danni di una guardia giurata in pieno centro a Palermo. L’uomo, libero dal servizio e in vacanza per alcuni giorni in città, ha denunciato ai carabinieri di essere stato derubato del suo borsello che conteneva la pistola.

L’intervento

E’ successo nella notte. Mentre scattava alcune foto l’avrebbe lasciato per alcuni istanti per terra, in via Maqueda, ma un passante se ne sarebbe impossessato, scappando a piedi per i vicoli del centro storico. I militari hanno immediatamente avviato le ricerche.

Il borsello è stato poco dopo recuperato nelle vicinanze, ma al suo interno non è stata ritrovata la pistola. I carabinieri hanno passato al setaccio una vasta area per recuperare l’arma, ma senza esito. Ancora da accertare se l’uomo fosse autorizzato a portare con sé la pistola.

Si cerca la pistola

Intanto ci sono al vaglio le immagini delle telecamere che si trovano nel centro storico, dalle quali potrebbero emergere importanti dettagli per risalire all’uomo entrato in azione e rintracciare l’arma.