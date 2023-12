Furto di cavi di rame a Partinico: una scuola resta al buio

Portati via 350 metri di fili dell'illuminazione pubblica

PARTINICO – Furto di cavi di rame in contrada Margi Soprano di Partinico. I ladri hanno portato via 350 metri di fili dell’illuminazione pubblica. Disagi ai residenti e alle attività commerciali rimaste senza energia elettrica. Una scuola della zona rimasta senza corrente elettrica non ha potuto garantire il regolare svolgimento delle lezioni. Indagano i carabinieri.