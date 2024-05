I tecnici dell'azienda telefonica hanno sporto denuncia ai carabinieri

TERMINI IMERESE – Due furti di complessivi 600 chili di cavi in rame della Tim avvenuti a Termini Imerese (Palermo) sono stati denunciati ai carabinieri dai tecnici dell’azienda telefonica.

Il primo è avvenuto in contrada Corte Vecchia; il secondo in contrada Brocato. Indagini sono in corso