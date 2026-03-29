Furto di energia nei quartieri Bonagia e Ciaculli, quattordici denunce

Si tratta di persone che vivono tra via Impastato e Di Giovanni

PALERMO – I carabinieri della compagnia Piazza Verdi, supportati dai tecnici specializzati dell’Enel, hanno portato a termine un’operazione di controllo del territorio nei quartieri Bonagia e Ciaculli e denunciato quattordici persone, di età compresa tra i 32 e 79 anni, per furto di energia.

Le verifiche hanno interessato complessi residenziali situati in via Felice Impastato e via Luigi Di Giovanni e, secondo quanto accertato dai militari e dal personale tecnico, gli indagati avrebbero realizzato numerosi allacci abusivi alla rete pubblica.

Nello specifico, nonostante i misuratori di energia risultassero formalmente disattivati, l’erogazione della corrente proseguiva regolarmente. I tecnici hanno individuato collegamenti diretti alla rete di E-Distribuzione, attivati in totale assenza di regolari contratti di fornitura.