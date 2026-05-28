 Maxi furto in gioielleria a Raffadali: bottino da oltre 100mila euro
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Maxi furto in una gioielleria di Raffadali: il bottino è milionario

Furto gioielleria Raffadali
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L'assalto in piena notte
AGRIGENTO
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1 min di lettura

Furto da oltre 100 mila euro in una gioielleria di Raffadali, in provincia di Agrigento. I ladri sono entrati in azione durante la notte riuscendo a svuotare l’attività commerciale e a fuggire con preziosi e gioielli di ingente valore.

L’ennesimo assalto ai danni di un negozio del comprensorio arriva dopo le recenti razzie e i tentativi di furto messi a segno con mezzi pesanti tra Racalmuto e Licata. Questa volta, però, i malviventi avrebbero scelto una strategia diversa, senza utilizzare bobcat o veicoli per sfondare le vetrine.

Raffadali, furto in gioielleria: le indagini

Secondo le prime informazioni, i banditi avrebbero forzato la saracinesca della gioielleria riuscendo poi a introdursi all’interno del locale. Una volta entrati, avrebbero preso di mira i preziosi portando via merce per un valore superiore ai 100mila euro.

Sull’episodio indagano i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del colpo e individuare i responsabili.
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