Ruba pezzi di ricambio dalle auto in sosta, un arresto nel catanese

Un trentunenne è stato arrestato a San Giovanni La Punta dai carabinieri di Gravina, mentre stava smontando una macchina

CATANIA. Secondo i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina, avrebbe letteralmente “cannibalizzato” una Fiat 500 per rubare i pezzi e poi rivenderli. Per questo a San Giovanni La Punta è stato arrestato un trentunenne, con l’accusa di furto aggravato. L’arresto è arrivato nell’ambito di un servizio di contrasto ai furti e alla ricettazione. L’obiettivo dei militari è colpire un mercato nero di ricambi d’auto, che sarebbe “fiorente”.

Al riguardo alle 3 di notte sono intervenuti in via Balatelle, dove era stato segnalato un uomo aggirarsi con l’aria sospetta tra le auto posteggiate, inginocchiandosi vicino a ogni vettura. A quel punto lo hanno trovato mentre cercava di nascondersi tra le macchina, vicino al marciapiede. Aveva momentaneamente abbandonato una chiave a croce, 2 ruote in lega complete di gomme e 4 coppette centrali di una Fiat 500. Poco più in là c’era ancora la “vittima”: una 500 letteralmente spogliata dai pezzi, appoggiata su due mattoni di cemento senza le due ruote del lato destro.

Gli accertamenti sulla Punto con cui il trentunenne era giunto in zona hanno portato a scoprire una sorta di officina portatile, per lo smontaggio delle componenti meccaniche e di carrozzeria delle autovetture. A quel punto lo hanno posto in stato di arresto, poi convalidato dall’autorità giudiziaria.

Il fenomeno dei furti, si sa, crea sempre ansia e preoccupazione ai cittadini, che spesso trovano le proprie autovetture, di solito utilitarie o citycar – lasciate la notte su strada – prive di centraline, catalizzatori, sportelli, cerchi e gruppi ottici. A volte i furti hanno riguardato persino intere plance o paraurti. Ai motocicli, invece, vengono asportati soprattutto bauletti e parabrezza.

Da gennaio a oggi sono state arrestate cinque persone e altre sei denunciate a piede libero. A Misterbianco, sono stati colti in flagrante due pregiudicati mentre stavano smontando un catalizzatore da una Stilo. A Picanello invece i ladri erano entrati in un garage privato per rubare i pezzi da vendere da una Peugeot 2008.