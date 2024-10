Partinico, rubati cento metri di cavi di rame dalla linea ferroviaria

Malviventi in azione in contrada Colonna

I ladri di rame colpiscono ancora. Stavolta il colpo è stato messo a segno lungo la linea ferroviaria Partinico-Trappeto, in provincia di Palermo. I malviventi sono entrati in azione in contrada Colonna, da cui è stato lanciato l’allarme: in quel tratto, infatti, l’impianto è stato trovato manomesso, con almeno cento metri di cavi tranciati.

Le indagini

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per risalire ai responsabili, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere che potrebbero avere immortalato i ladri di “oro rosso” in azione. Si tratta dell’ennesimo furto nella zona, dove i residenti sono spesso rimasti senza corrente elettrica proprio in seguito ai ripetuti danneggiamenti degli impianti elettrici.

Nel mirino anche i cimiteri

E risalgono soltanto a ieri, 30 ottobre, gli arresti per i raid sia in stazioni ferroviarie che nei cimiteri. I ladri rubavano le grondaie di rame delle cappelle gentilizie: i carabinieri hanno fatto scattare le manette per quattro persone.

In tre mesi avrebbero messo a segno ben undici furti, tra la stazione ferroviaria di Santo Stefano di Camastra e i cimiteri di Sant’Agata di Militello, Cefalù, Rocca di Capri Leone, Capo d’Orlando, Pollina, Santo Stefano di Camastra, Castelbuono, Galati Mamertino, Lascari, San Salvatore di Fitalia e Brolo.