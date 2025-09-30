Palermo C5: i rosa si impongono 6-4 sul Pioppo e restano primi in classifica

Gol e spettacolo nella suggestiva cornice del "Pala Don Bosco"

Gol e spettacolo nella suggestiva cornice del “Pala Don Bosco” letteralmente colorato di rosa e nero per sostenere il Palermo Calcio a5. La squadra guidata da coach Rizzo, al termine di un’autentica battaglia agonistica, riesce ad imporsi 6-4 sul Pioppo Futsal. A firmare il successo del Palermo C5 le doppiette di Musso e Giannola e le reti di Russo e Torcivia quest’ultimo, inoltre, autore di ben 4 assist. Terza vittoria consecutiva in campionato su altrettante gare disputate: i rosanero restano in vetta alla classifica.

Parte subito forte il Palermo Calcio a5 che trova sulla sua strada Costanzo, grande ex dell’incontro. Ad aprire le danze del match saranno i rosanero che, a metà della prima frazione di gioco, trovano il vantaggio con Musso. Il Palermo C5 perde il portiere Mistretta per infortunio, al suo posto entra Pala.

Il Pioppo, visto il forcing della squadra guidata da coach Rizzo, decide di cambiare strategia e in contropiede troveranno il pareggio con Lanza (anche lui ex della sfida). Il Palermo Calcio a5 sembra inizialmente subire il colpo e, qualche minuto dopo, arriverà il momentaneo 2-1 del Pioppo firmato da Allegra. Verso la fine del primo tempo, i rosanero salgono in cattedra grazie alla premiata ditta Giannola-Torcivia: 2-2 e momentaneo 2-3 siglati entrambi da Giannola (assist Torcivia). Si andrà all’intervallo con il Palermo C5 sopra di una rete.

La ripresa inizia con il Palermo Calcio a5 proiettato in avanti. Tuttavia, in maniera fortunosa, il Pioppo Futsal riesce a trovare il pareggio, 3-3 firmato da Calvaruso che sfrutta una brutta respinta dell’estremo difensore rosanero Pala. I padroni di casa prendono coraggio e trovano il momentaneo 4-3 con Lo Bianco. Coach Rizzo suona la carica chiedendo ai suoi giocatori di gettare il cuore oltre l’ostacolo: messaggio recepito dai rosanero che, grazie allo straordinario supporto dei propri tifosi, riescono a rimettersi in carreggiata e a ribaltare il risultato del match.

Il Palermo C5, infatti, troverà il pareggio con Russo (quarto assist di Torcivia). Da quel momento in poi cambierà completamente l’inerzia del match, complice anche l’espulsione di Costanzo, portiere del Pioppo (rosso diretto per aver toccato la sfera con le mani fuori dalla propria area di rigore). Prima del triplice fischio la squadra guidata da coach Rizzo troverà altre due volte la via della rete: 4-5 firmato da Torcivia che, dopo 4 assist e aver colpito un palo, riesce finalmente a timbrare il cartellino e definitivo 4-6 siglato da Musso su un ottimo suggerimento di Romano.