Futsal, il Palermo C5 travolge la Merlo C5: 5-1 il risultato finale

Esordio col botto nel girone A di Serie C1 per i rosanero

Esordio nel campionato di Serie C1, girone A, di futsal col botto per il Palermo Calcio a5. La compagine rosanero, infatti, si impone con un roboante 1-5 in casa della Merlo C5. Ottimo inizio di stagione della squadra guidata da coach Rizzo che, dopo il passaggio del turno in Coppa Italia, parte nel migliore dei modi anche in campionato.

Ritmi altissimi, sin dalle battute iniziali del match. A sbloccare il risultato è il Palermo C5, rete del vantaggio firmata da Bonanno su assist di Miranda. Sugli sviluppi di un contropiede, poi, arriva il raddoppio dei rosanero con Biondo, abile ad approfittare di una disattenzione della retroguardia della Merlo C5. Si andrà all’intervallo sul risultato di 0-2 in favore del Palermo.

Nella ripresa, la squadra di mister Rizzo sembra assoluta padrona del campo. Proprio nel momento di dominio dei rosanero, però, arriva la rete della Merlo C5: sortita offensiva del Palermo Calcio a5, palo di Miranda, la palla ritorna in gioco azionando una ripartenza letale dei padroni di casa che trovano la rete del momentaneo 1-2 con Sorrentino.

Coach Rizzo chiama il timeout per spronare i suoi giocatori, il Palermo C5 risponde presente e ritorna a battagliare in campo. I rosanero salgono nuovamente in cattedra segnando tre reti: 1-3 firmato da Miranda su assist di Bonanno, 1-4 siglato da Bonanno (doppietta per lui) e, a pochi minuti dal triplice fischio, definitivo 1-5 di Musso direttamente da tiro libero.