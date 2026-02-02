Palermo C5, quarta vittoria di fila: i rosanero stendono 12-9 il Giudecca

I rosanero raggiungo quota 47 punti

Nella diciannovesima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5 espugna la Palestra Calvino Amico di Trapani imponendosi, con un roboante 12-9, sul Giudecca Futsal. A firmare il successo per la compagine rosanero la tripletta di Giannola, le doppiette di Ciolino, Miranda e Russo e le reti di capitan Marretta, Biondo e Saviano.

Prima frazione di gioco scoppiettante come testimoniano le dodici reti (sei per parte) siglate dalle due squadre. Ad aprire le danze del match saranno i padroni di casa che trovano il vantaggio con Serrano, talento sudamericano della compagine trapanese. Il Palermo Calcio a5 risponde con il pareggio di Saviano. La reazione del Giudecca è furente come testimoniano le due reti siglate in rapida successione: 2-1 firmato da Capurro (su errore di Pala, estremo difensore dei rosanero) e 3-1 messo a segno nuovamente da Serrano.

La squadra guidata da coach Rizzo non si scompone e rialza subito la testa: Ciolino, con una pennellata su punizione, sigla il 3-2 e Biondo, con un gol pazzesco, regala il momentaneo 3-3 al Palermo C5. Il botta e risposta tra le due squadre durerà sino all’intervallo. Il Giudecca Futsal segna al tre reti (4-3 siglato da Tuzzolino, 5-3 firmato da Serrano e 6-3 segnato da Tuzzolino), il Palermo Calcio a5 ricambia con la stessa moneta portandosi sul momentaneo 6-6 grazie alle reti di Miranda (6-4), Ciolino (6-5, doppietta per lui) e Giannola (6-6).

La musica cambia letteralmente nella ripresa con il Palermo Calcio a5 proiettato in avanti determinato a vincere la gara. La compagine rosanero, infatti, inizia a giocare sul velluto portandosi sopra di 4 reti: 6-7 e 6-8 firmate da Giannola (tripletta per lui), 6-9 siglato da capitan Marretta e 6-10 messo a segno da Miranda (doppietta per lui). Timida reazione d’orgoglio del Giudecca Futsal affidata a Capurro che trova il momentaneo 7-10. Il Palermo C5 chiude i conti con la doppietta di Russo che segnerà rispettivamente il 7-11 e il 7-12. Le ultime reti dell’incontro per i padroni di casa (8-12 e 9-12) verranno siglate dal solito Serrano che chiuderà la gara con ben 4 gol.

Il Palermo Calcio a5 centra la quarta vittoria consecutiva in campionato e sale a quota 47 punti consolidando la seconda posizione in classifica (+6 sull’Agrigento Futsal). La prossima giornata in programma il big match contro l’Akragas Futsal, capolista del girone A di Serie C1 con 54 punti. Una gara che, sulla carta, potrebbe essere decisiva per le sorti del torneo.