Il Palermo Calcio a5 alla quarta vittoria di fila: Alcamo ko in casa

Continua la corsa verso i play-off dei rosanero

Prosegue la marcia trionfale del Palermo Calcio a5 nel Girone A di Serie C1: quarta vittoria consecutiva della compagine rosanero che continua la sua corsa verso i play-off mantenendo il terzo posto in classifica. L’ultimo successo arriva in casa del Bonifato Alcamo dove la squadra guidata da coach Lo Piccolo si è imposta per 3-1 in virtù delle reti di Mineo, Ingrassia e Rizzuto.

Il copione del match sembra già scritto, sin dalle battute iniziali. Assedio del Palermo C5 con il Bonifato AlcamoFutsal rintanato nella sua metà campo pronto a pungere in contropiede. Nella prima frazione di gioco il migliore in campo è Baiamonte, estremo difensore dei padroni di casa, come testimoniano le sue cinque prodigiose parate. Il forcing rosanero, però, viene premiato con una ripartenza fulminea finalizzata in grande stile da Mineo con una fucilata di sinistro. Si andrà all’intervallo sul momentaneo 0-1 in favore degli ospiti.

La musica, però, non cambia nella ripresa e il Palermo C5 è sempre assoluto padrone del campo. Il secondo gol dell’incontro, tuttavia, viene siglato dal Bonifato Alcamo, abile a castigare la retroguardia rosanero. L’uno a uno viene firmato da Di Giuseppe che col piattone insacca la sfera alle spalle del portiere rosa Misuraca. La rete dei padroni di casa scuote il Palermo C5 che, con un impeto di orgoglio, si rimette subito in carreggiata. Passano appena 5 minuti, infatti, e il Palermo C5 torna nuovamente in vantaggio. Transizione offensiva tutta di prima chiusa da Ingrassia che, più lesto di tutti, sigla il momentaneo 1-2. A fine gara il Palermo Calcio a5 continua a proiettarsi in avanti e, a pochi minuti dal triplice fischio, chiude definitivamente i conti con la rete dell’1-3 firmata da Rizzuto.