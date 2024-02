Il Palermo Calcio a5 agguanta il terzo posto: decisiva la vittoria contro il 3M

La gara al Pala Don Bosco

PALERMO – Vittoria da urlo del Palermo Calcio a5 che, contro una diretta concorrente per i playoff, si impone con un pirotecnico 6-4 ai danni del 3M Calcio a5. Successo che consente alla compagine guidata da coach Lo Piccolo di superare in classifica proprio il 3M e balzare al terzo posto del Girone A di Serie C1.

La prima frazione di gioco si apre con il Palermo C5 proiettato in avanti. La gara, tuttavia, si sblocca a metà del primo tempo grazie alla rete capolavoro del funambolico Mineo che, dopo l’assist al bacio di Saviano, fredda l’estremo difensore avversario con un pallonetto. Rosanero assoluti padroni del campo, come testimoniano gli altri due gol segnati consecutivamente dalla squadra di casa: 2-0 firmato da Saviano e 3-0 siglato da Giannò, abile a finalizzare l’ottimo spunto di Russo. Si andrà all’intervallo con il Palermo Calcio a5 sopra di tre reti.

Nella ripresa il 3M Calcio a5 scende in campo con un piglio diverso. La formazione ospite si proietta in avanti e, dopo alcuni tentativi, trova la via della rete con Di Dio. Il Palermo C5 non si scompone e, sugli sviluppi di una ripartenza fulminea, trova il momentaneo 4-1 con Saviano (assist di Ingrassia). Partita vibrante, tutt’altro che finita. Il 3M, infatti, accorcia le distanze prima con Scalavano (4-2) e poi con la doppietta di Di Dio (4-3). Il pubblico di casa non fa mancare il suo sostegno incitando i rosanero che si svegliano dal torpore trovando il gol del momentaneo 5-3 con Russo. La squadra ospite, però, continua a dare filo da torcere ai rosanero e, al termine di un’azione convulsa, trova il 5-4 (autogol). Sul finire del match, i padroni di casa chiudono definitivamente i conti grazie alla rete di Ingrassia che fissa il risultato sul 6-4.