Il derby è del Palermo Calcio a5: poker ai danni dell’Athletic Club

Vittoria in rimonta per la squadra di coach Lo Piccolo

Grande atmosfera al PalaDonBosco in occasione del big match tra Palermo Calcio a5 e Athletic Club Palermo. Il derby si tinge di rosanero: la squadra guidata da coach Lo Piccolo, infatti, si impone con un perentorio 4-1 nei confronti del club nerorosa. Il Palermo Calcio a5 resta così quinto in classifica sempre dentro la corsa playoff, portandosi a una lunghezza proprio dall’Athletic Club.

Pronti via i padroni di casa partono col piede pigiato a martello sull’acceleratore. Nella prima frazione di gioco il Palermo Calcio a5 è assoluto padrone del campo ma, a passare in vantaggio, sarà l’Athletic Club grazie alla rete di Fiorentino: dribbling nello stretto e fucilata di punta sotto l’incrocio. Si andrà all’intervallo sul momentaneo 0-1 in favore della compagine ospite.

Nella ripresa la squadra rosanero scende in campo determinata a vincere la partita a ogni costo. Passano appena due minuti ed ecco il pareggio di Daricca, freddissimo nell’esecuzione del calcio di rigore. Bisogna aspettare poi la fine del match, però, per vedere un Palermo C5 letteralmente straripante. Il forcing dei padroni di casa condurrà al 2-1 siglato da Lucchese e in rapida successione arriva il 3-1 firmato da Saviano, che deposita in rete l’ottimo suggerimento di Mineo. A calare definitivamente il sipario sul match sarà il solito Daricca, direttamente da tiro libero, che fissa il risultato sul definitivo 4-1.